الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تشهد نشاطا ملحوظا في حركة تداول الحاويات خلال 24 ساعة

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بوابة الفجر

الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تشهد  نشاطا ملحوظا في حركة تداول الحاويات خلال 24 ساعة  

شهدت حركتي التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية  نشاطًا ملحوظًا خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث جرى العمل على شحن وتفريغ عدد 38 سفينة  وهم 18 سفينة بضائع عامة و10 سفن صب جاف و7 سفن حاويات و3 سفن صب سائل


وتداول 3826 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1728 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 1613 حاوية بما يمثل 48.3% تقريبا مما يشكل تقاربا كبيرا بين الحاويات الصادرة والواردة كما تم تداول 485 حاوية "ترانزيت".


وتداول  146 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه وعلى رأسهم بضائع الصب الجاف والتي بلغ حجم تداولها خلال 24 ساعة 62 ألف طن تقريبا تليها البضائع العامة بما يجاوز  23 ألف طن تقريبا  وصب سائل بنحو 23 ألف طن بالإضافة إلى كميات أخرى من البضائع المحواه والترانزيت وذلك فيما يتعلق  بحركة تداول  البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

وأكد اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، على أهمية تعزيز الإجراءات الوقائية لضمان سلامة العمليات داخل الميناء، مشددًا على ضرورة الالتزام التام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية في جميع المخازن والساحات ومواقع العمل مشيرًا إلى أهمية اتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية بما يساهم في الحفاظ على البيئة البحرية ومنع التلوث بكافة أشكاله.

وأضاف "حواش" أن الإدارة حريصة على تطبيق أعلى معايير الجودة في التعامل مع حركة التداول والملاحة، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة تدعم استمرارية العمليات بكفاءة وفعالية مؤكدًا أن الالتزام بهذه المعايير لا يقتصر فقط على العاملين بالميناء، بل يشمل كافة الأطراف المتعاملة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الميناء على المستويين المحلي والدولي.

 

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