القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفولاد سيرجان في بطولة العالم للكرة الطائرة

تتجه أنظار عشاق الكرة الطائرة إلى مواجهة مرتقبة تجمع بين النادي الأهلي المصري وفريق فولاد سيرجان الإيراني ضمن منافسات بطولة العالم للأندية للكرة الطائرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفولاد سيرجان

ومن المقرر أن تُذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون تايم سبورتس، التي تقدم تغطية شاملة للبطولة بجميع تفاصيلها.

تقام هذه المباراة اليوم الاربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، العاشرة صباحًا بتوقيت البرازيل، بمدينة أوبرلانديا البرازيلية.

وتأتي هذه المواجهة بعد الأداء المميز للنادي الأهلي في مباراته الافتتاحية أمام فريق برايا كلوب البرازيلي، حيث حقق الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط، وسط توقعات بمواصلة التألق في هذه البطولة العالمية.