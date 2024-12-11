FDA تسحب أكثر من 233 ألف عبوة من مضاد الاكتئاب "دولوكستين" لاحتوائها على مادة مسرطنة

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عن سحب أكثر من 233 ألف عبوة من مضاد الاكتئاب الشهير "دولوكستين" بسبب اكتشاف مستويات عالية من مادة كيميائية قد تكون مسببة للسرطان تُعرف بـ N-nitroso-duloxetine.

تُعد هذه المادة من شوائب التصنيع وتنتمي إلى مجموعة كيميائية تُسمى "نتروزامين"، وهي مركبات تستخدم في صناعات مثل المبيدات الحشرية ووقود الصواريخ. وقد ارتبطت هذه المواد بزيادة خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان.

تفاصيل السحب وتأثيره على المرضى



استجابت شركة Rising Pharmaceutical، الموزعة للدواء في نيوجيرسي، بسرعة عبر استدعاء المنتجات المتأثرة. شمل السحب عبوات تحتوي على كبسولات دولوكستين بتركيز 60 مغم بأحجام تتراوح بين 30 قرصًا إلى 1000 قرص.



صنفت إدارة الغذاء والدواء السحب ضمن الفئة الثانية، مما يعني أن المنتج قد يسبب مشكلات صحية مؤقتة أو قابلة للعلاج، لكنها نصحت المرضى بعدم التوقف المفاجئ عن تناول الدواء لتجنب أعراض الانسحاب التي تشمل تقلبات المزاج، التعب، وأعراض أخرى نتيجة انخفاض مستويات السيروتونين في الدماغ.

معلومات عن دواء "دولوكستين"

"دولوكستين" هو جزء من عائلة مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين والنورادرينالين الانتقائية (SSNRIs) التي تُستخدم لعلاج الاكتئاب والقلق.

يتم وصف هذا الدواء لأكثر من 23 مليون شخص سنويًا في الولايات المتحدة. ويُشار إلى أن هذا السحب ليس الأول، حيث سبق أن تم سحب دفعة أخرى من دواء Cymbalta في أكتوبر الماضي بسبب المشكلة ذاتها.

سبب وجود مادة "نتروزامين" في الأدوية

أوضحت إدارة الغذاء والدواء أن وجود مادة "نتروزامين" قد يكون ناتجًا عن:

عمليات تصنيع الدواء.

بنيته الكيميائية.

ظروف تخزينه وتعبئته.

كما يمكن أن تتشكل المادة أثناء معالجة الأدوية أو الأطعمة في الجسم.

تحذيرات للمستهلكين وماذا يجب عليهم فعله؟

تدعو إدارة الغذاء والدواء المرضى الذين يتناولون "دولوكستين" إلى التشاور مع أطبائهم فورًا لتقييم الخيارات المناسبة بدلًا من التوقف المفاجئ عن العلاج.

لماذا تعتبر هذه الخطوة مهمة؟

يهدف هذا السحب إلى حماية صحة المرضى وتجنب الآثار الضارة التي قد تنتج عن التعرض لمواد مسرطنة، مما يُظهر التزام إدارة الغذاء والدواء بضمان سلامة الأدوية المتاحة في الأسواق.