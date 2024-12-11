تحرير 56 محضرًا تموينيا.. ضبط 3 أطنان دقيق مدعم وأغذية غير صالحة للاستهلاك

محافظات
بوابة الفجر

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم والمخابز البلدية، للتأكد من جودة السلع الغذائية المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وضمان التصدي لأي محاولات للتلاعب بالسلع التموينية المدعمة.

 وفي هذا السياق، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير 15 محضرا للأسواق وضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، شملت 3 أطنان و250 كجم من الدقيق البلدي المدعم وأكثر من نصف طن سكر تموينى مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، وما يقرب من نصف طن أرز وطن من الملح غير صالح للاستهلاك الآدمي.، وعصائر وألبان ومنتجات غذائية وزيوت طعام منتهية الصلاحية ومبيدات زراعية ومواد كيميائية مجهولة المصدرر و21.5 طن مصنعات دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك، إلى جانب تحرير 41 محضرًا للمخابز البلدية تنوعت المحاضر بين نقص وزن وغير مطابقة المواصفات وعدم وجود سجلات وعدم وجود ميزان وعدم نظافة أدوات العجن. 

وأشار وكيل وزارة التموين إلى استمرار جهود الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط في الأسواق، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تجاوزات تمس صحة المواطنين أو تستهدف التلاعب بالدعم الحكومي.

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