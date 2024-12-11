حالة الطقس اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024: طقس معتدل نهارًا وشديد البرودة ليلًا

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الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الأربعاء تُظهر درجات حرارة مستقرة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وسجلت العظمى في القاهرة 23 درجة مئوية، مع تحذيرات من انخفاض الحرارة ليلًا وضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة استعدادًا لفصل الشتاء.

حالة الطقس نهارًا وليلًا

  • نهارًا:
    يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
  • ليلًا:
    تصبح الأجواء باردة على أغلب المناطق، مع شدة البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، ما يتطلب الحذر من تخفيف الملابس.

حالة البحرين اليوم

  • البحر المتوسط:
    حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع موج يتراوح بين متر و1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.
  • البحر الأحمر:
    حالة البحر معتدلة، مع ارتفاع موج يتراوح بين 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المدن والمحافظات:

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة2314
الإسكندرية2212
شرم الشيخ2617
الغردقة2716
أسوان2812
الأقصر2711
سيوة2008
كاترين1802
دمياط2213
بورسعيد2314

نصائح للمواطنين:

  1. متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر للتعرف على أي تغيرات.
  2. ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.
  3. تجنب تخفيف الملابس نهارًا رغم الأجواء الدافئة.
  4. الحذر أثناء التواجد في المناطق الساحلية أو الجبلية بسبب برودة الطقس.
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