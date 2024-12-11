توجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على رأس وفد برلماني رفيع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استجابة لدعوة من صقر غباش

تفاصيل ترأس رئيس مجلس الشيوخ وفدًا برلمانيًا لزيارة الإمارات

الفجر السياسي
المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق

توجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على رأس وفد برلماني رفيع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استجابة لدعوة من صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.


وخلال اللقاء الذي جرى بين الجانبين في أبوظبي، تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين المجلسين، إلى جانب استعراض آليات تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.


وأشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالدور المحوري لدولة الإمارات في المنطقة، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الإمارات في مختلف المجالات، خاصة في مجالات التشريع والتطوير البرلماني، موضحًا أن التعاون بين البلدين في هذا المجال يسهم بشكل كبير في تحسين الأداء البرلماني وتعزيز آليات التشريع التي تخدم مصالح الشعبين.


وأشاد معالي صقر غباش بمواقف مصر، مثمنًا دورها الفاعل والقيادي في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث متلاحقة، مؤكدًا أن التعاون البرلماني مع مصر يمثل إضافة قيمة للمسار المشترك في تعزيز آليات العمل البرلماني العربي.


وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن الزيارة تمثل فرصة هامة لدفع العلاقات الثنائية، مع التركيز على تبادل الخبرات البرلمانية بما يساهم في تعزيز التشريعات وتطوير الآليات البرلمانية على المستوى العربي.


وأضاف أن العلاقات المشتركة بين مصر والإمارات تشهد تطورًا مستمرًا، ومن الضروري تعميق هذه الروابط لما فيه مصلحة البلدين.


وفي خطوة هامة لتعزيز التعاون البرلماني، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الشيوخ المصري والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، تهدف إلى تبادل الخبرات البرلمانية.


وحضر اللقاء المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، والسفير شريف عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات.

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