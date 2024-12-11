مشروع جنة مصر 2024: فرص سكنية فاخرة للمواطنين

يعد مشروع جنة مصر 2024 من أبرز المشروعات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث يهدف إلى توفير وحدات سكنية فاخرة بمواصفات عالية الجودة، تستهدف أصحاب الدخول المرتفعة، مع تقديم كمبوند سكني متكامل الخدمات.

يتميز المشروع بتصميماته المميزة ومواقعه الاستراتيجية التي تضمن راحة السكان.

تفاصيل حجز شقق مشروع جنة 2024



أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب حجز الوحدات السكنية بمشروع جنة 2024 بداية من يوم الأحد 27 أكتوبر 2024، وحتى الخميس 26 ديسمبر 2024.

يشمل المشروع مجموعة من الوحدات السكنية في عدة مدن رئيسية مثل القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، ودمياط الجديدة.

وحدات مخصصة لذوي الهمم

يتضمن المشروع تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم، حيث تم تخصيص عدد من الوحدات لهم في كل مدينة، وجاءت الأعداد كالتالي:

20 وحدة سكنية بمدينة القاهرة الجديدة من إجمالي 409 وحدة.

بمدينة من إجمالي 409 وحدة. 11 وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر من إجمالي 223 وحدة.

بمدينة من إجمالي 223 وحدة. 7 وحدات سكنية بمدينة دمياط الجديدة من إجمالي 150 وحدة.

كيفية التقديم لحجز شقق جنة 2024



لحجز وحدات سكنية في مشروع جنة 2024، يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان. الاطلاع على كراسة شروط المشروع وطباعتها. الضغط على حجز الوحدات واختيار المدينة المرغوبة. إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب سابق. ملء بياناتك الشخصية وإدخال البريد الإلكتروني. تحديد الطابق المطلوب وحجز الوحدة السكنية. اختيار طريقة الدفع كما وردت في كراسة الشروط. رفع المستندات المطلوبة، بما في ذلك استمارة الحجز بعد توقيعها.

كراسة شروط مشروع جنة 2024

للمزيد من التفاصيل حول كيفية الحجز والإجراءات المطلوبة، يمكنكم تحميل كراسة شروط المشروع من خلال الرابط المرفق على الموقع الرسمي لوزارة الإسكان.