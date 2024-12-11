شوه سمعة أختي.. تفاصيل مقتل خفير على يد سائق توك توك في كرداسة

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع سائق ويدعى "شوقي.ح" لاتهامه بقتل خفير ويدعى "شامل.أ" 57 عاما، طعنا بسلاح أبيض، انتقاما منه لتشويه سمعة شقيقته في كرداسة

شوه سمعه أختي

وكشفت التحقيقات، أن المجني عليه كان يتحدث عن شقيقته وسلوكها في القرية، ويشوه سمعتها بأنها سيئة السلوك، مما آثار غضب المتهم، وقرر ينتقم لشقيقته، فذهب وطعنه طعنة نافذة أسفرت عن مقتله في الحال

سائق يقتل عامل

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل عامل داخل مسكنه في كرداسة، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الحادث، وعثر على جثة المجني عليه مصاب بطعنات بسلاح أبيض.

توصلت التحريات إلى تورط سائق توك توك فى ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بإنهاء حياة المجني عليه، بسبب تشويهه سمعة شقيقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.