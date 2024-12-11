معلق مباراة آرسنال وموناكو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، نظيره موناكو الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أرسنال ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباراة أرسنال ضد موناكو، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة وذلك على ملعب الإمارات معقل الفريق الإنجليزي.

txt

"الآسيوي" يجري قرعة الأدوار الإقصائية ببطولة دوري الأبطال الثاني الخميس

txt

سيميوني: أتلتيكو مدريد لن يستهين بفريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، وستذاع مباراة أرسنال وموناكو اليوم الأربعاء عبر قناة بي إن سبورتس 4 إتش دي.

معلق مباراة أرسنال ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، أعلنت تعيين المعلق المصري المميز علي محمد علي، للتعليق على أحداث مباراة أرسنال ضد موناكو.
 

مواد متعلقة

مارسيل كولر يحسم موقف ديانج وعبد القادر من العودة إلى الأهلي

ليس ياسر إبراهيم.. الأهلي يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق
Elfagr.org

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

كورتوا يطمئن جماهير ريال مدريد بشأن إصابة مبابي

عاجل.. "القومي لتنظيم الاتصالات" يحذر مستخدمي المواقع والتطبيقات الإلكترونية من مشاركة بيانات بطاقة الرقم القومي

بعد أنباء اغتيالها.. من هي العالمة السورية شادية حبال؟

"الآسيوي" يجري قرعة الأدوار الإقصائية ببطولة دوري الأبطال الثاني الخميس

معلق مباراة آرسنال وموناكو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

بسبب الإصابة.. تدريبات تأهيلية خاصة لناصر ماهر

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفولاد سيرجان في بطولة العالم للكرة الطائرة