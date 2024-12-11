حريق يلتهم أتوبيس يقل 46 سودانيا على الصحراوى الغربي بالأقصر

اندلع حريق هائل في اتوبيس يقل 46 فرد من الجنسية السودانية على الطريق الصحراوي بالبر الغربي لمحافظة الأقصر دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وكان قادما من القاهرة متجها إلى شرق السودان.



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن حريق باتوبيس كان يسير على الطريق الصحراوي الغربي بناحية نجع البركة بداخله 46 سودانيا من بينهم 6 أطفال.



عززت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء ودفع مرفق الإسعاف بـ 6 سيارات إسعاف إلى محل البلاغ، فيما انتقل ضباط مركز شرطة القرنة لمحل الحريق

ودلت التحريات الأولية أن الحريق وقع بسبب شرز ناري في الموتور لدى الأتوبيس الذي وتم السيطرة على الحريق.

حُرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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