بحضور الوزراء ومحافظ الأقصر وتامر عبدالمنعم.. فرقة رضا تبهر الحضور في حفل تمكين بالأقصر

الفجر الفني
حفل تمكين
حفل تمكين

تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الدكتور احمد فؤاد هنو وزير الثقافة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور ووزير العمل السيد محمد جبران ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف ومحافظ الأقصر المهندس مصطفي ألهم والسادة رؤساء الجامعات المصرية الحكومية والخاصة قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم فقرة أبهرت الجماهير بحفل "تمكين" الذي أقيم بمعبد حتشبسوت بالأقصر.

تفاصيل الحفل

 

أقيم الحفل برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتي نظمت الحدث.

الدكتور أحمد هنو

 

جدير بالذكر أن معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو أصر على القيام والتصوير بالكواليس مع الفرق المشاركة ومن ضمنها فرقة Down syndrome وفرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية.

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حفل تمكين بحضور الوزراء ومحافظ الأقصر وتامر عبدالمنعم فرقة رضا فرقة رضا للفنون الشعبية الإعلامي تامر عبدالمنعم فرقة رضا و حفل تمكين

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