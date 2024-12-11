كورتوا يطمئن جماهير ريال مدريد بشأن إصابة مبابي

الفجر الرياضي
كورتوا
كورتوا

وجه البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، رسالة طمأنة لجماهير الفريق حول حالة زميله الفرنسي كيليان مبابي، عقب الفوز 3-2 على أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات.

كورتوا يطمئن جماهير ريال مدريد بشأن إصابة مبابي

وكان مبابي قد تعرض لإصابة في الدقيقة 35 من المباراة، ليتم استبداله بالبرازيل رودريغو جويس. وقال كورتوا في تصريحاته لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "مبابي شعر بشد طفيف في عضلاته، لكن لا أعتقد أن هناك شيئًا خطيرًا. توقف في اللحظة المناسبة، قد نفقده في نهاية الأسبوع، لكني أعتقد أنه سيكون جاهزًا بعد ذلك".

وأضاف كورتوا: "كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة على ملعب فريق يتصدر الدوري الإيطالي وقدم أداءً جيدًا في دوري الأبطال. بدأنا المباراة بفرص وأحرزنا الهدف الأول، لكن الأمور أصبحت أصعب قليلًا".

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وتابع: "ركلة الجزاء كانت نتيجة سوء الحظ. في غرفة الملابس، غيرنا بعض الأمور وقدمنا أداءً أفضل في الشوط الثاني، كما صمدنا أمام محاولات أتالانتا الأخيرة بشكل جيد".

واختتم كورتوا حديثه قائلًا: "أحيانًا نعاني من بداية غير جيدة في الشوطين الأول والثاني ونتلقى أهدافًا، لكن اليوم كان الوضع مختلفًا. نحن سعداء للغاية بهذا الفوز على ملعب صعب، والآن علينا أن نفعل الشيء نفسه أمام سالزبورغ وبريست".

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