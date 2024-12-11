آخر تطورات إصابة ثلاثي الزمالك قبل صدام المصري في الكونفدرالية

أدى محمد عبد الشافي والتونسي حمزة المثلوثي والسنغالي سيدي ندياي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة بالكرة تحت إشراف ماريو تومليانوفينش مدرب الأحمال بالنادي، على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

آخر تطورات إصابة عبدالشافي والمثلوثي

يأتي ذلك في إطار تجهيز الثلاثي للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة بصورة طبيعية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.