مصر تستضيف ورشة الامم المتحــدة لتعزيز أمن حيازة الأراضي للنساء في إفريقيا





نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي شارك دكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي في ورشة الأمم المتحدة لتعزيز أمن حيازة الأراضي للنساء في إفريقيا والتي انطلقت في مدينة شرم الشيخ تحت عنوان تعزيز أمن حيازة الأراضي للمرأة في إفريقيا" بمشاركة 22 دولة.



وخلال كلمته نقل تحيات وزير الزراعة لكل المشاركين في الورشة من الدول الافريقيه ودعم سيادته لكل اوجه التعاون مع لجنة الامم المتحده الاقتصاديه بافريقيا وقال إن أمن حيازة الأراضي أمر ضروري لتمكين المرأة وتحقيق الأمن الغذائي والرفاهية، حيث تعد الأرض أصلًا أساسيًا لسبل عيش الملايين في إفريقيا. ومع ذلك، تواجه النساء عوائق كبيرة في تأمين حيازة الأراضي بسبب القوانين أو الاعراف والتقاليد التمييزية في بعض الدول الأفريقية.



أعرب عن سعادته لاختيار لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا مدينة شرم الشيخ الجميلة في مصر كمكان لانعقاد هذه الورشة الهامة، مؤكدا أن هذا الاجتماع سيفتح الباب على مصراعيه لتطوير شراكة قوية بين وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي المصرية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا نحو تعزيز تحول النظم الغذائية وإدارة الأراضي في جميع أنحاء إفريقيا حيث تعمل الوزارة علي تطوير برامجها لتحقيق التكامل والتنمية المستدامة للمرأة الريفية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وتولي وزارة الزراعة اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة الريفية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المرأة في الريف وتعزيز دورها في التنمية الزراعية والمجتمعية.



أضاف إنه لا يوجد اي قيود قانونية علي تملك المرأة للأراضي الزراعية وهذا يساعد علي تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في القطاع الزراعي.



كما استعرض الجهود التي تقوم بها الوزارة في دعم المرأة منها التدريب وبناء القدرات وتوفير قروض ميسرة ومشروعات صغيرة وتفعيل مبادرات لتمويل المشروعات الزراعية المتناهية الصغر بالشراكة مع مؤسسات التمويل.

وتشجيع الصناعات الريفية ودعم الصناعات اليدوية والحرفية التي تشتهر بها المجتمعات الريفية المحلية وبرامج التوعوية الغذائية والصحية والمساهمة في القضاء على الأمية

والتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية

وقال عزوز أن هذه الجهود ساهمت في زيادة مساهمة المرأة الريفية في الإنتاج الزراعي.تحسين ظروفها الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المناطق الريفية.

استعرض رئيس قطاع الإرشاد الزراعي دور المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تحسين جودة الحياة للمرأة في القرى والمناطق الريفية وتعزيز حقوقها وتحقيق التكافؤ بين الجنسين وتحسين الخدمات التعليمية والصحية ورفع الوعى مختتما أن كل هذه الجهود تسهم في تعزيز دور المرأة الريفية كعنصر فعال في المجتمع وتساعد في تحقيق التنمية المستدام.



ومن جانبه الدكتور ميشاشا سيوارجا

ممثل الاتحاد الأفريقي والدكتوره جوان كاجوانجا ممثل اللجنه الاقتصادية للأمم المتحده بافريقيا كلاهما توجه بالشكر إلى الوزير علاء الدين فاروق وزير الزراعة على دعمه لورشة العمل واستقبال وفد اللجنه الاقتصاديه بإفريقيا الأحد الماضي UNECA ومناقشة أوجه التعاون المقترحة خلال الفتره القادمة.

