3 أيام شبورة.. 11 نصيحة لقيادة آمنة على الطرق السريعة

شبورة تسيطر على الطرق خلال الفترات الصباحية لمدة 3 أيام، وفق ما تم الإعلان عنه من قبل هيئة الأرصاد الجوية في نشراتها بشأن حالة الطقس.

شبورة لمدة 3 أيام في مصر

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى الاثنين 16 ديسمبر، في جميع أنحاء البلاد.



وأوضحت الهيئة أن شبورة مائية كثيفة، قد تصل إلى حد الضباب أحيانًا، ستظهر صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، اليوم الأربعاء وغدًا الخميس 12 ديسمبر، كما تظهر شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية يوم الجمعة.

نصائح لقيادة آمنة على الطرق السريعة

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها عند القيادة على الطرق السريعة خلال فترات الشبورة الصباحية: