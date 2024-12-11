3 أيام شبورة.. 11 نصيحة لقيادة آمنة على الطرق السريعة
شبورة تسيطر على الطرق خلال الفترات الصباحية لمدة 3 أيام، وفق ما تم الإعلان عنه من قبل هيئة الأرصاد الجوية في نشراتها بشأن حالة الطقس.
شبورة لمدة 3 أيام في مصر
وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى الاثنين 16 ديسمبر، في جميع أنحاء البلاد.
وأوضحت الهيئة أن شبورة مائية كثيفة، قد تصل إلى حد الضباب أحيانًا، ستظهر صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، اليوم الأربعاء وغدًا الخميس 12 ديسمبر، كما تظهر شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية يوم الجمعة.
نصائح لقيادة آمنة على الطرق السريعة
وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها عند القيادة على الطرق السريعة خلال فترات الشبورة الصباحية:
- قيادة السيارة بسرعة منخفضة، فعند مواجهة الشبورة، يجب تخفيض سرعة المركبة لـ30 كيلومترًا في الساعة.
- الحرص على ترك مسافة آمنة بين سيارتك والسيارة التي أمامك، كي تكون بأمان في حال ارتكاب سائق السيارة التي أمامك خطأ ما.
- عدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ.
- استعمال ضوء مصابيح السيارة الخافت، حتى لا تعيق الرؤية لأصحاب السيارات الأخرى التي في الاتجاه المعاكس فيجب إضاءة جميع أنوار المركبة مع تشغيل النور الأمامي على الوضع المنخفض.
- عدم نسيان تهوية السيارة، لتتجنب الشبورة المائية المتراكمة على زجاج السيارة الامامي من الداخل، ولمنع تكثيف بخار الماء الناتج عن الشبورة على زجاج المركبة الأمامي حتى لا تعيق الرؤية.
- عدم استخدام الهاتف أثناء قيادة السيارة أثناء الشبورة وعدم السير عكس الاتجاه، أو تخطي السيارات الأخرى.
- الاستخدام المتواصل لمساحات الزجاج.
- الحرص المتواصل على استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة، لتنبه الآخرين أنك على الطريق.
- ضرورة الالتزام بالحارة المرورية التي تسير فيها المركبة، وممنوع تماما محاولة تجاوز المركبات الأخرى على الطرق.
- اتباع جميع تعليمات رجال المرور على الطرق، وعدم قيادة السيارة أثناء انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، وانتظار تحسن الرؤية حفظا على سلامتك وسلامة الآخرين.
- عدم إيقاف السيارة نهائيا في منطقة الشبورة.