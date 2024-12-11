كشف الإعلامي محمد شبانة عن تواصل مندوبين من نادي كايزر تشيفز مع محمد رمضان المدير الرياضى للنادي الأهلي خلال رحلة جنوب إفريقيا الأخيرة لبحث إمكانية التعاقد مع بيرسي تاو.

تفاصيل عرض "الخلاص" من بيرسي تاو

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن رمضان طلب مت مسؤولي النادي الجنوب إفريقي الإنتظار حتى إنهاء الأهلي لمهمته في بطولة الإنتركونتيننتال ثم التنسيق لعقد جلسة تواصل لمناقشة تفاصيل العرض.

واتم شبانة بأنه بنسبة كبيرة سيوافق الأهلي على رحيل تاو حتى يوفر مكانا لضم صفقة أجنبية جديدة.