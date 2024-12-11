‏مسؤول أمريكي كبير: بايدن أصدر مذكرة سرية للأمن القومي أمس بشأن التعاون بين الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية

قال ‏مسؤول أمريكي كبير، إن الرئيس جو بايدن أصدر مذكرة سرية للأمن القومي أمس بشأن التعاون بين الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.