آخر تطورات إصابة شيكابالا وموقفه من اللحاق بمباراة المصري في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
شيكابالا
شيكابالا

واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي الذي يخضع له على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

آخر تطورات إصابة شيكابالا وموقفه من اللحاق بمباراة المصري في الكونفدرالية 

ويعاني اللاعب من إصابة بمزق في العضلة الخلفية، ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت.

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وفي نفس الوقت أدى محمد السيد لاعب الوسط تدريبات تاهيلية خلال مرانه اليوم في ظل إصابته بمزق في منشأ العضلة الأمامية.


ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
 

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