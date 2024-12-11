مجلس الوزراء العرب بدورته ال 27 يعلن اختيار مدينة بغداد عاصمةً للسياحة



ترأس وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني وفد جمهورية العراق المشارك في اجتماع مجلس الوزراء العرب للسياحة بدورته ال 27، الذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وبمشاركة د. قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق لدى القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والدكتور عمر العلوي/ مستشار السيد رييس الوزراء لشؤون السياحة والاثار والمغتربين، والخبراء والمختصين من مندوبية جمهورية العراق في القاهرة ومن وزارة الخارجية ووزارة السياحة.



اذ نجح العراق وبجهود ومتابعة مستمرة وعبر القنوات الدبلوماسية في اعتماد تسمية بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، وبتظافر جهود وزارة الثقافة ووزارة الخارجية ومندوبيتنا لدى جامعة الدول العربية في القاهرة في اعتماد القرار في المجلس التنفيذي ومجلس الوزراء العرب للسياحة.



تقدمت وفود الدول العربية كافةً بالتهنئة لفوز بغداد وتطلعهم إلى زيارتها في اقرب وقت