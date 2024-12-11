محافظ الأقصر يناقش الاستعدادات النهائية لاحتفالية العيد القومى.. الخميس القادم

محافظات
بوابة الفجر

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات النهائية  لاحتفالية العيد القومي لمحافظة الأقصر والمقرر يوم الخميس القادم، الثاني عشر من ديسمبر الجاري.
وتناول الأجتماع خط سير برنامج الأحتفال وأستعرضت كل جهة دورها.
ومن جهته، أكد  محافظ الأقصر، على رفع درجة الاستعداد القصوى لظهور الاحتفالية بمظهر مشرف وبصورة تعكس الجهود المبذولة في خدمة المجتمع وتقديرًا لتاريخ المحافظة ومكانتها العالمية.
وأوضح اللواء الدكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر  التصور العام للاحتفالات والبرامج التى ستقام ضمن الاحتفال الرسمي لمحافظة الأقصر بالعيد القومي، والتى شملت تنظيم فعاليات كرنفالية وفنية وشعبية متنوعة منها مسيرة لحاملي الأعلام يتقدمها محافظ الأقصر وقيادات المحافظة التنفيذية، وطابور عرض وعروض مائية في نهر النيل بالمراكب الشراعية واللنشات وعروض فنية وفلكلورية لفرق الموسيقى العسكرية ومسيرات للشباب والرياضة وطلاب وطالبات التربية والتعليم ستمتد بطول طريق كورنيش النيل، وعروض فنية بمختلف الميادين وذلك تزامنًا مع انطلاق الموسم السياحي الشتوي.

وشدد المحافظ على جميع الجهات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لأنجاح الأحتفالية.
وحضر الأجتماع الختامى لإستعدادات العيد القومى للأقصر كل من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية وأمانى الشعولى عضو مجلس النواب وقيادات القطاع السياحي، ومسؤولي الآثار والتربية والتعليم وشرطة المرور والشباب والرياضة، لوضع اللمسات الأخيرة لاحتفالية العيد القومي لمحافظة الأقصر، والتي سيتم تنظيمها هذا العام يوم الخميس 12 ديسمبر الجارى.

 

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