يتطلع تشيلسي وليجيا وارسو للحفاظ على سجلهما المثالي في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، عندما يواجهان أستانا، من كازاخستان، ولوجانو، السويسري، على الترتيب في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مرحلة الدوري.

تشيلسي يستهدف الحفاظ على سجله الناصع في دوري المؤتمر

وقبل بداية البطولة بنظامها الجديد، بمشاركة 36 فريقا، تم ترشيح تشيلسي للتتويج باللقب وتحقيق إنجاز فريد من نوعه بالفوز بالبطولات الأوروبية الثلاث للفرق، حيث سبق له التتويج بدوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وبالفعل أثبت تشيلسي أنه المرشح لنيل اللقب بعدما حقق الفوز في مبارياته الأربع بالبطولة حتى الآن.

ولكن سجل تشيلسي المثالي قد يكون مهددا عندما يحل ضيفا على فريق أستانا غدا الخميس.

ويتربع تشيلسي على قمة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف أمام ليجيا وارسو البولندي، وضمن الثنائي على الأقل التواجد في الملحق المؤهل لدور الـ16.

ولكن تشيلسي سيكون أمام تحد صعب من أجل ضمان الوصول لدور الـ16 بشكل مباشر عندما يحل ضيفا على فريق أستانا، الذي تمكن من إيقاف سلسلة انتصارات فيتوريا جيماريش، البرتغالي، في البطولة بعدما تعادل معه 1/1 في الجولة الماضية.

وسيسعى فريق أستانا بكل قوته إلى إيقاف سلسلة انتصارات تشيلسي أيضا من أجل تحسين أوضاعه في جدول الترتيب حيث يتواجد في المركز الـ23 برصيد أربع نقاط.

وأكد جريجوري بابايان، مدرب فريق أستانا، أن الجميع يتحدث عن مواجهة تشيلسي، لذلك حرص على إعداد لاعبيه نفسيا لهذا اللقاء من أجل الخروج بأفضل نتيجة ممكنة.

ورغم أن تشيلسي بات على أعتاب التأهل لدور الـ16 بشكل مباشر، لكن الفريق يرفض التراخي في المباراتين المقبلتين، وهو ما أكد عليه جناح الفريق جادون سانشو، حيث قال: "نريد أن نذهب حتى النهاية."

وربما يقوم المدير الفني لتشيلسي إنزو ماريسكا بإراحة عدد من لاعبيه الأساسيين، ولكن دون الإخلال بالقوام الرئيسي حيث يسعى للفوز بهذه المباراة مع الحفاظ على عدم إجهاد لاعبيه، لا سيما والفريق مقبل على عدد من المباريات المتتالية في الفترة المقبلة، ويحتاج لجاهزية جميع اللاعبين.

وفي نفس اليوم، سيكون ليجيا وارسو البولندي على موعد مع مباراة قوية عندما يستضيف فريق لوجانو السويسري.

وحافظ ليجيا وارسو على وتيرته بهدوء مع تشيلسي، حيث إنه الفريق الوحيد، رفقة تشيلسي، الذي حقق الفوز في مبارياته الأربع بالبطولة.

ويعول ليجيا وارسو على صلابته الدفاعية حيث إنه الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هدف في المباريات الأربع التي خاضها بالبطولة.

ويرغب المدرب البرتغالي جونسالو فيو في أن يستمر الفريق على صلابته الدفاعية.

وقال المدرب البالغ من العمر 34 عاما بعد الفوز أومونيا نيقوسيا القبرصي بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الماضية: "في مرة أو مرتين، لم نغلق المساحات على المنافس بشكل جيد، مما منحهم بعض الفرص."

ويأمل لوجانو في استغلال بعض هذه المساحات عندما يواجه ليجيا.

ويحتل لوجانون المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، وكان اللعب السريع أحد أبرز ملامح فوزهم على جينت البلجيكي بهدفين نظيفين.

وقال المدرب ماتيا كروتشي-تورتي:"فزنا لأن الجميع كافح... إذا استمرينا على هذا النحو، فلن يقف أحد في طريقنا".

وفي بقية مباريات هذه الجولة، يلتقي فيكينجور ريكيافيك الأيسلندي مع يورجوردين السويدي، وهلسنكي الفنلندي مع مولده النرويجي، ودينامو مينسيك البيلاروسي مع ليرند، من إيرلندا الشمالية، وفيورنتينا الإيطالي مع لاسك لينز النمساوي، وكوبنهاجن الدنماركي مع هارتس الاسكتلندي، وأولمبيا ليوبليانا السلوفيني مع سيركل لروج البلجيكي.

كما يلتقي إسطنبول باشاك شهير التركي، مع هايدنهايم الألماني، وبيتروكوب، من مولدوفا، مع ريال بيتيس الإسباني، وإف سي نوح الأرميني مع أبويل نيقوسيا القبرصي، وشامروك روفرز الأيرلندي مع بورام بانيا لوكا البوسني، وأومونيا نيقوسيا القبرصي مع رابيد فيينا النمساوي.

ويلعب أيضا ذي نيو سينتس الويلزي مع باناثينايكوس اليوناني، وجينت البلجيكي مع باتشكا توبولا الصربي، وسانت جالين السويسري مع فيتوريا جيماريش البرتغالي، وملادا بوليسلاف التشيكي مع جاجيلونيا بياليستوك البولندي، وبافوس القبرصي مع سيلجي السلوفيني.