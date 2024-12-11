حالة الطقس اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024: بارد ليلًا والشبورة تضرب الطرق في الصباح الباكر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، حيث يسود طقس بارد ليلًا وعلى أغلب الأنحاء في الصباح الباكر، ويكون شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

أما خلال النهار، فإن الطقس سيكون معتدلًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ودافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تحذيرات من الشبورة المائية والضباب

أعلنت الهيئة عن تحسن مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى.

لكنها أشارت إلى أنه من المتوقع أن تعاود الشبورة المائية الكثيفة، التي تصل إلى حد الضباب، التكون في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر ليوم الخميس 12 ديسمبر، وحثت الهيئة السائقين على الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب انخفاض مستوى الرؤية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري : العظمى 22 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة مئوية.

: العظمى 22 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة مئوية. السواحل الشمالية : العظمى 22 درجة مئوية، والصغرى 11 درجة مئوية.

: العظمى 22 درجة مئوية، والصغرى 11 درجة مئوية. شمال الصعيد : العظمى 23 درجة مئوية، والصغرى 8 درجات مئوية.

: العظمى 23 درجة مئوية، والصغرى 8 درجات مئوية. جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة مئوية، والصغرى 11 درجة مئوية.

النصائح للمواطنين

نظرًا للظروف الجوية الحالية، تُنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، خاصة في الساعات المبكرة من اليوم، حيث يمكن أن تؤثر الشبورة الضبابية على مستوى الرؤية بشكل كبير.