وسط إشادة من السائحين..الأقصر تواصل أعمال تزيين الشوارع والميادين.. استعدادا لإحتفالات رأس السنة

واصل مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، تنفيذ أعمال تزيين الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والإضاءة الديكورية المبهجة المختلفة.



وأوضح اللواء دكتور علي الشرابي تم الإنتهاء من أعمال تزيين كورنيش النيل وميدان ابو الحجاج وساحة ابو الحجاج وميدان المحطه وشارع معبد الكرنك ابتداءً من مبني الرقابة الإدارية وصولًا حتى إشاره مرحبا وحديقة السلام والحديقة الكائنة أمام بنك مصر برجال ومعدات منطقة وسط، وذلك وسط إشادات كبيرة من أعداد من السائحين الزائرين لمدينة الأقصر.



ومن جانبه وجه محافظ الأقصر الأجهزة المعنية ببذل مزيد من الجهد والعمل لتجميل شوارع المحافظة بالأشجار المضيئة والزينة البديعة للظهور بشكل لائق بطابع حضاري مميز يعكس الوجه الجمالي للمحافظة أمام السائحين.

في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، برفع حالة الاستعداد لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية، لظهور المدينة في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

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