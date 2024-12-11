الاسلوب الأمثل للتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى ندوة لمركز النيل للإعلام بأسيوط

نظم مركز النيل للإعلام بأسيوط اليوم الأربعاء ندوة تحت عنوان الاسلوب الأمثل للتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة وبناء الإنسان ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان



واستهدفت الندوة إلقاء الضوء على الأسلوب الأمثل للتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة والتعرف على جهود مؤسسات المجتمع فى دعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة







وحاضر فى الندوة الدكتورمحمد رياض أحمد أستاذعلم النفس النربوى والعميد الاسبق لكلية التربية بجامعة أسيوط



وكما تناولت الندوة الكثير من الإعاقات قد تنتج عن الممارسات الخاطئة للوالدين قبل وأثناء وبعد ميلاد الطفل،اهمية التدخل المبكر لاكتشاف الإعاقة لدى الطفل تساهم فى علاج الإعاقة سريعا،التغذية النفسية للطفل أهم من التغذية البدنية،ابرز المشاكل التى يتعرض لها الأشخاص ذوى الإعاقة، التحلى بالصبر والحكمة وعدم استخدام اسلوب العقاب مع الأشخاص ذوى الإعاقة أهم اسس التعامل معهم



وكما أشار رياض إلى مخاطر إدمان استخدام المحمول ووسائل التكنولوجيا الحديثة على النمو العقلى،الاجتماعى والنفسى للأشخاص ذوى الإعاقة مثل الإصابة بالتوحد والاكتئاب،يجب التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة بمنهج التقبل والالتزام واتباع الاجراءات الإرشادية ووالوقائية لتلبية احتياجاتهم النفسية وإزالة العوائق التى تحول دون دمجهم فى المجتمع مع الفهم المتبادل والاستماع الجيد لمشاكلهم.

وقد شهد اللقاء تفاعلا ايجابيا كبيرا عرض خلاله بعض الحضور مشاكلهم فى التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة للتعرف على كيفية مواجهتها



