السفارة السورية في القاهرة تعلن إجراءات تجديد جوازات السفر للسوريين المقيمين في مصر

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أعلنت السفارة السورية في القاهرة اليوم الأربعاء عن إجراءات جديدة لتسهيل تجديد جوازات السفر للسوريين المقيمين في مصر.

وأوضحت السفارة في بيان رسمي أن هناك بعض الظروف الراهنة التي أدت إلى تعذر إصدار جوازات السفر لأسباب فنية.

وبهدف تيسير الأمور على المواطنين السوريين، قررت السفارة إتاحة إمكانية تمديد جوازات السفر التي انتهت صلاحيتها لمدة ستة أشهر.

تمديد الجوازات مجانًا

وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يتم بشكل مجاني تمامًا دون أي رسوم، وذلك لتسهيل إجراءات الإقامة للمواطنين السوريين في مصر. 

كما أكدت السفارة أنه يمكن لولي الأمر التقديم على تمديد جوازات السفر لعائلته دون الحاجة لحضورهم بشكل شخصي.

تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل الحياة اليومية للسوريين المقيمين في مصر في ظل الظروف الحالية.

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