الأهلي يتابع مباراة باتشوكا وبوتافوجو لمعرفة منافسه في كأس التحدي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يُتابع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم بتوقيت قطر «الساعة السابعة بتوقيت القاهرة» على استاد «974».

الأهلي يراقب ديربي الأمريكتين

ويتابع الجهاز الفني مباراة اليوم في ديربي الأمريكتين لمعرفة الطرف الثاني في مواجهة الأهلي بكأس التحدي، المقرر إقامتها يوم 14 ديسمبر الجاري، على نفس ملعب مباراة اليوم.

كانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى قطر على متن طائرة خاصة، وحرصت الجماهير المصرية على استقبال البعثة خارج فندق الإقامة، والهتاف للاعبين ومطالبتهم بالفوز بكأس التحدي.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفولاد سيرجان في بطولة العالم للكرة الطائرة

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موعد مباراة الأهلي وفولاد سيرجان في بطولة العالم للطائرة رجال والقنوات الناقلة

وتوج الأهلي بكأس آسيا- إفريقيا- المحيط الهادئ بعد الفوز على العين الإماراتي في أولى مبارياته بكأس القارات للأندية، فيما يواجه الفائز من مباراة بوتافوجو وباتشوكا المكسيكي بكأس التحدي، ويتأهل الفائز من المباراة إلى نهائي البطولة للعب أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

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