بالصور.. محافظ الأقصر يبحث خطط تطوير معبدى الطود والمدامود

محافظات
بوابة الفجر

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، معبد الطود، لبحث سبل تطوير المعبد والمنطقة المحيطة به، وذلك بحضور دكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر ودكتور عبد الغفار وجدى مدير عام الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر والمهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمرانى، وعدد من مرممى الآثار، وذلك فى ضوء الجهود المبذولة للحفاظ على المناطق الأثرية بمحافظة الأقصر وتطويرها.
واستمع محافظ الأقصر إلي شرح عن تاريخ المعبد الذى يعد من أقدم المعابد في محافظة الأقصر.
 

واستكمل محافظ الأقصر جولته بتفقد معبد مونتو بمدامود العجوز، واستمع إلي أهم المعوقات أمام تطوير المعبد والتى تتمثل فى المياه الجوفية، كما استمع إلي مشاكل المواطنين التى تتمثل فى عدم وصول خدمات الصرف الصحى للمنطقة.
 

ومن جهته، أكد " عمارة " أنه جارى العمل بمشروع الصرف الصحي لمدامود العجوز، معلنًا أنه سيتم التشغيل الفعلى لخدمة الصرف الصحي بمدامود العجوز  نهاية مايو المقبل، الأمر الذى سيخدم أهالى المنطقة وكذلك يساهم فى تنفيذ أعمال تطوير معبد "مونتو" والمنطقة المحيطة به.
وخلال جولته استمع محافظ الأقصر لشكاوى بعض المواطنين والتى تمثلت فى تغطية أحدى البيارات والتى تشكل خطر داهم لأطفال المنطقة، وعلى الفور وجه " عمارة" بالتنسيق ما بين مجلس مدينة الزينية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لتغطية هذه البيارة، كما طالب الأهالى بزيادة أعمدة الإنارة بالمنطقة للحد من حوادث السير ووضوح الرؤية.
 

كما أوضح محافظ الأقصر أنه سيتم بحث آليات استكمال تنفيذ أعمال تطوير معبد الطود الأثرى بالأقصر والمنطقة المحيطة به، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار  بقيادة شريف فتحى وزير السياحة والآثار، من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية لتطويره، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير المناطق الأثرية يستهدف بالدرجة الأولى الحفاظ على تاريخ وحضارة أجدادنا لتظل منارة للعالم أجمع، وكذلك يستهدف هذا التطوير جذب المزيد من السياح من مختلف بقاع العالم.

 

IMG-20241211-WA0094
IMG-20241211-WA0094
IMG-20241211-WA0092
IMG-20241211-WA0092
IMG-20241211-WA0093
IMG-20241211-WA0093
IMG-20241211-WA0091
IMG-20241211-WA0091
IMG-20241211-WA0090
IMG-20241211-WA0090
IMG-20241211-WA0087
IMG-20241211-WA0087
IMG-20241211-WA0089
IMG-20241211-WA0089
IMG-20241211-WA0088
IMG-20241211-WA0088
IMG-20241211-WA0085
IMG-20241211-WA0085
IMG-20241211-WA0082
IMG-20241211-WA0082
IMG-20241211-WA0084
IMG-20241211-WA0084
IMG-20241211-WA0080
IMG-20241211-WA0080
محافظة الأقصر الاقصر المناطق الأثرية معبدى الطود والمدامود جولة تفقدية محافظ الأقصر المياه الجوفية مدير عام الاثار معبد مونتو نائب محافظ الاقصر وزارة السياحة

مواد متعلقة

حريق يلتهم أتوبيس يقل 46 سودانيا على الصحراوى الغربي بالأقصر

محافظ الاقصر:استئناف أعمال مشروع الصرف الصحي المتوقف بالبعيرات والضبعية والأقالته خلال الأسبوع المقبل

بحضور وزراء العمل والثقافة والتعليم..وزير التعليم العالي يشهد الحفل الختامي لمبادرة "تمكين" بمعبد حتشبسوت بالأقصر

محافظ الأقصر يدعو المواطنين للمشاركة في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر … الخميس المقبل

محافظ الأقصر يشهد ختام البطولة العربية الأفريقية للبرمجيات لشباب الجامعات

محافظ الأقصر يتابع ملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية

صور.. الأمين الأعلى للآثار يتفقد أعمال مشروعي ترميم معبد إسنا بالأقصر

رئيس مدينة الأقصر يتابع تطبيق الهوية البصرية على واجهات المحال العامة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - الحكومة: المتهرب من كشف تعاطي المخدرات كمن ثبتت إيجابية عينة تعاطيه

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

كواليس اجتماع جوزية جوميز مع لاعبي الزمالك وأحمد حسام ميدو قبل الرحيل

بالأسماء.. الصفقات القريبة من الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل

بحضور الوزراء ومحافظ الأقصر وتامر عبدالمنعم.. فرقة رضا تبهر الحضور في حفل تمكين بالأقصر

مجلس النواب يوافق على مواد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد: إضافة فئات جديدة ومستحقين لبرنامج "تكافل"

المنتخب السعودي يبدأ معسكره الإعدادي لبطولة خليجي 26.. غدًا

الأهلي يحدد برنامج اليوم الأول في قطر