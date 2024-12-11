تقدم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، والجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بالتهنئة للمهندس هاني أبوريدة، عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف، بانتخابه هو وقائمته لقيادة اتحاد الكرة المصري خلال السنوات الأربعة المقبلة وحتى عام ٢٠٢٨.

فيفا وكاف يهنئان ابو ريدة برئاسة اتحاد الكرة

وقال إنفانتينو في خطابه لرئيس اتحاد الكرة المصري الجديد، إنه يثق في أن خبرته وقيادته ستقود الكرة المصرية واللعبة الشعبية الأولى إلى التطور والتقدم، وأن وجوده على رأس قيادة الكرة في مصر، ستساعد الفيفا على تحقيق أهدافها في تطوير اللعبة في مصر، وأبواب الفيفا مفتوحة دائما أمامه لمناقشة أي تطوير في كرة القدم مستقبلا بخوص الكرة المصرية.

أضاف إنفانتينو، أنه يود كذلك تهنئة نائب الرئيس ومجلس الإدارة المنتخب الجديد لكرة القدم المصرية، متمنيا أن يساعد هذا المجلس في مواجهة جميع التحديات المقبلة والنجاح في قيادة الكرة المصرية للوصول إلى وضعها المميز مستقبلا.

فيما أكد موتسيبي رئيس الكاف في خطابه للمهندس هاني أبوريدة، أنه يتوجه بالتهنئة لكافة أعضاء مجلس الإدارة المنتخب الجديد، مشددا أن كرة القدم المصرية والأفريقية، تسعد بوجود شخص مثل أبوريدة معها يمتلك كل هذه الخبرات والطموح.

أضاف موتسيبي أنه يود شكر أبوريدة بشكل شخصي على كافة النصائح التي حصل عليها منه طوال السنوات الماضية، وأنه يتطلع لمزيد من العمل المتواصل مستقبلا، من أجل تطوير كرة القدم في مصر وقارة إفريقيا.