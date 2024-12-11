تعرف على موعد ومكان أول مران للأهلى فى قطر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يخوض، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في قطر في الثالثة عصر اليوم بتوقيت قطر على ملعب الإرسال بالعاصمة الدوحة، استعدادًا لمباراة كأس التحدي المقرر إقامتها يوم 14 ديسمبر الجاري على ملعب «974».

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تعرف على موعد ومكان أول مران للأهلى فى قطر

وتضم قائمة اللاعبين الموجودة في قطر كلًّا من: محمد الشناوي، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال، ويوسف أيمن، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وأكرم توفيق، ووسام أبو علي، وبيرسي تاو، ورضا سليم، ومروان عطية، وحسين الشحات، وأشرف داري، وعمرو السولية، ويحيى عطية الله، ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد، وإمام عاشور، وعمر الساعي، ومصطفى أبو الخير، وطاهر محمد طاهر، وسمير محمد، وكريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد الله.
 

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