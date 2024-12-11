استقبل المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي، المكلف بأعمال نائب رئيس النادي الأهلي، اليوم وفدًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» خلال زيارته لمقر بعثة الأهلي في قطر؛ لمراجعة الإجراءات الإدارية للبعثة.

خالد مرتجي يستقبل وفد فيفا بمقر بعثة الأهلي في قطر

وقام وفد الـ«فيفا» بمعاينة ملابس الفريق، ومراجعة التصاريح والتسجيل، والاطمئنان على سلامة كافة الإجراءات الإدارية للبعثة، وعدم وجود أي مخالفة فيما يخص الرعاية.



جاء ذلك بحضور حنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص، ووائل محمد، ومحمد أسامة، ممثلي الجهاز الإداري، وأحمد الطوخي، ممثلا عن إدارة التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم.

ويلتقي الأهلي في كأس التحدي يوم ١٤ ديسمبر الجاري مع الفائز من بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في المباراة التي تقام اليوم على «ديربي الأمريكيتين» على ملعب ٩٧٤ في قطر.

