مدرب دورتموند يشير إلى عبء "يكاد لا يحتمل" على اللاعبين

الفجر الرياضي
دورتموند
دورتموند

 أصبح نوري شاهين، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أحدث شخص يقول إن لاعبي كرة القدم يواجهون عبء عمل زائدا في جدول مباريات، يزاداد باستمرار.

مدرب دورتموند يشير إلى عبء "يكاد لا يحتمل" على اللاعبين

وقال شاهين قبل مواجهة برشلونة اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا:" عبء العمل يكاد يكون لا يحتمل، خاصة بالنسبة للاعبين الدوليين".

وعانى دورتموند من الكثير من الإصابات هذا الموسم، ولكن شاهين يصر على أنه لم يدل بهذه التصريحات "للبحث عن أعذار".

وقال:"مازال لدينا فريق قوي للغاية في الملعب".

وأوضح شاهين أن زيادة عدد المباريات ليس هو فقط الذي يصنع المشاكل، ولكن أيضا وقت السفر الإضافي. وأضاف إن اللعبة نفسها تغيرت على مدار سنوات وأصبحت أكثر تطلبا.

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وقال:"اللعبة أصبحت مختلفة عما كانت عليه قبل 10 أو 15 عاما- كان الركض السريع أقل بكثير، والركض العادي كان أقل بكثير. الآن يجب أن تدفع نفسك لأقصى حد في كل مباراة".

وحال وصل الفريق إلى النهائي، سوف يعني هذا أن الفريق سيخوض ست مباريات وسينهي المسابقة في منتصف يوليو- تقريبًا بعد شهرين من نهاية الدوري الألماني، وقبل ستة أسابيع فقط قبل بداية الموسم الجديد.

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