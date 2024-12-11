محمد صبحي ينتظم في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة المصري في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


انتظم محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

محمد صبحي ينتظم في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة المصري في الكونفدرالية

وكان الحارس يعاني من آلام في الظهر، تعرض لها قبل مباراة إنيمبا النيجيري الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية، وخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية استعدادًا للفترة المقبلة.

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وشارك محمد صبحي في تدريبات الحراس رفقة زميليه محمد عواد ومحمود الشناوي.


ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
 

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