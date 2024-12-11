الأهلي يحدد برنامج اليوم الأول في قطر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامج الفريق في اليوم الأول بقطر، والذي يبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحًا بتناول وجبة الإفطار، ثم التحرك إلى ملعب التدريب في الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

مران الأهلي الأول في قطر

وينطلق مران الأهلي الأول في قطر في الساعة الثالثة عصرًا، وعقب ختام المران، يعود الفريق إلى فندق الإقامة، لتناول وجبة الغداء في السادسة مساء.

ويتوجه الجهاز الفني إلى ملعب «974» لمتابعة مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي، لمعرفة الطرف الثاني الذي سيواجه الأهلي يوم 14 ديسمبر على كأس التحدي.

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خالد مرتجي يستقبل وفد فيفا بمقر بعثة الأهلي في قطر

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كانت بعثة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد وصلت إلى قطر أمس على متن طائرة خاصة، استعدادًا لخوض مباراة كأس التحدي والتي يصعد الفائز بها إلى نهائي كاس القارات للأندية، لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

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الأهلي يحدد برنامج اليوم الأول في قطر