موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية بالتزامن مع موعد صرف تلك الرواتب.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وتساءل الرأي العام المصري عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 وذلك لمعرفة التوقيت المخصص لصرف تلك الرواتب للموظفين خلال الأيام المقبلة.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وعن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، قالت وزارة المالية إنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه بخلاف ذلك، و3 أيام من ديسمبر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

وستبدأ المالية صرف مرتبات شهر ديسمبر بدءًا من يوم 22 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، و9، و10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهابت الوزارة بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

قيمة مرتبات شهر ديسمبر 2024

ورفعت الحكومة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية اعتبارًا من مارس الماضي بنسبة 50% ليصبح جدول مرتبات موظفي الحكومة على النحو التالي: