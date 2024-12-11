ينتظم لاعبو المنتخب الوطني السعودي ظهر غد الخميس في مقر المعسكر الإعدادي الذي سيقام في العاصمة الرياض، حتى 20 من الشهر الجاري، وذلك استعدادًا للمشاركة في كأس الخليج 26 التي ستقام في دولة الكويت.

المنتخب السعودي يبدأ معسكره الإعدادي لبطولة خليجي 26.. غدًا

وسيخوض "الأخضر" خلال معسكره في الرياض مواجهة ودية أمام منتخب ترينداد وتوباجو يوم 17 من الشهر الجاري على ملعب نادي الشباب. وتقرر أن تكون المباراة مغلقة.

وسيجري الأخضر مساء غد حصة تدريبية مغلقة على "ملعب نادي الشباب".

يذكر أن المدير الفني للمنتخب هيرفي رينار ضم 28 لاعبا للالتحاق بالمعسكر، وهم: محمد العويس، وأحمد الكسار، ومحمد اليامي، ونواف العقيدي، وياسر الشهراني، وعلي البليهي، وعبدالإله العمري، وعلي لاجامي، وحسان التمبكتي، ومهند الشنقيطي، وسلطان الغنام، ونواف بوشل، وناصر الدوسري، وعبدالإله المالكي، وعبدالله الخيبري، ومصعب الجوير، وعبدالملك العييري، ومحمد كنو، وسالم الدوسري، وعبدالإله هوساوي، وعبدالله الحمدان، وأيمن فلاته، وعبدالعزيز العثمان، وهارون كمارا، وعبدالله رديف، ومحمد القحطاني، وفراس البريكان، وصالح الشهري.

وتغادر بعثة المنتخب الوطني مساء 20 ديسمبر إلى دولة الكويت، استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس الخليج 26.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية ضمن منافسات كأس الخليج 26، وإلى جانبه منتخبات العراق، البحرين، اليمن.