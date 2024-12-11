المشدد 13 سنة لطبيب نساء وتوليد متهم بإجهاض السيدات في كرداسة

حوادث
محكمة جنوب الجيزة
محكمة جنوب الجيزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة طبيب النسا والتوليد  بالسجن 10 سنوات لاتهامه بإجهاض الأجنة و3 سنوات لحيازته المواد المخدرة.

أحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة.

ووجهت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 16095 لسنة 2022 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 5521 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة للمتهم "أحمد. س" - إنه قام بإدارة مركز طبي خاصته دون ترخيص واستخدامه في إجراء عمليات الإجهاض من الحمل السفاح، وكذا حيازة وإحراز مواد مخدرة "ترامادول"، دون ترخيص واستخدامها في إجراء تلك العمليات غير المشروعة والاتجار بها في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وبينت تحقيقات النيابة العامة؛ أن الطبيب المتهم أنشأ في عام 2017 مركزًا طبيًا للنساء والتوليد، وبدأ إجراء عمليات إجهاض نظير أجر مادي 1500 جنيه، وكان يحرق الأجنة بمحرقة صنعها خصيصا أعلى سطح العقار محل سكنه والمتواجد به المركز الطبي، وبعدها يلقيها لكلاب شرسة يربيها.

 

محكمة جنايات جنوب الجيزة معاقبة طبيب النسا والتوليد إجهاض الأجنة

مواد متعلقة

أولي جلسات محاكمة رجل أعمال بتهمة التعدي على خادمته الأجنبية

الحكم على طبيب نساء وتوليد متهم بإجهاض السيدات في كرداسة

تحديد أولى جلسات استئناف المخرج عمر زهران على حكم حبسه

تحديد أولي جلسات محاكمة إمام عاشور في قضية سب وقذف جديدة

تأييد حبس المتهم بدهس لاعبي فريق نادي دراجات 6 أكتوبر

الحبس مع الشغل عامين للمخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار

استئناف محاكمة المتهم بدهس 7 من لاعبي دراجات نادي 6 أكتوبر.. بعد قليل

وصول بسمة وهبة للمحكمة لمؤازرة المخرج عمر زهران

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل - سوريا ما بعد بشار الأسد.. خريطة النفوذ الجديدة تكشف عن سيناريو صادم للسوريين والمنطقة

عاجل - رئيس الوزراء: نهدف لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة

عاجل.. الاتحاد الاسباني يعلن إيقاف هانز فليك

محمد صلاح: حلمي طولان الأفضل لخلافه جوميز داخل الزمالك

عاجل - الحكومة: المتهرب من كشف تعاطي المخدرات كمن ثبتت إيجابية عينة تعاطيه

قرارات اتحاد الكرة في أول اجتماع له

تعرف على موعد عرض الحلقة 3 و4 من مسلسل "ساعته وتاريخه"