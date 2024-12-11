لوس أنجليس تكثف الاستعدادات لأوليمبياد 2028

الفجر الرياضي
لوس أنجليس
لوس أنجليس

بعد استضافة لوس أنجليس لأولمبياد 1984، تستعد لأولمبياد 2028 بعدما تسلمت الشعلة الأوليمبية من باريس بشكل رمزي.  

لوس أنجليس تكثف الاستعدادات لأوليمبياد 2028

وتقول صحيفة لوس انجليس تايمز إن الاستعدادات زادت لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير، حيث أن 2028 لم يعد يبدو بعيدا للغاية، وإلى أن يحين ذلك الموعد سيكون قد تمت إضافة مركز كولبورن الجديد لفرانك جيري، الذي يضم قاعة للحفلات الموسيقية تسع ألف مقعد ومشيد على أحدث طراز معماري، مع إمكانية تحويل جراند أفينو إلى شارع للفنون ليس له مثيل في العالم.

وكل هذه الإضافات والتجديدات خلقت جوا من الحماس والابتهاج داخل مجتمع الفنون، غير أنه يشعر بالقلق أيضا بعد أن قال كاسي وازرمان رئيس المجموعة الخاصة المنظمة لدورة ألعاب لوس أنجليس، بعد الحفل الختامي لأوليمبياد باريس، "ليس لدينا برج إيفل، ولكن لدينا لافتة هوليوود".

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ومن ناحية أخرى ذكرتنا وفاة روبرت فيتزباتريك القوة الباهرة، وراء تنظيم مهرجان الفنون الأوليمبية لعام 1984 بكل الإنجازات التي حققها.

من الواضح أنه في مدينة متغيرة وعالم متغير، لا نكاد نحتاج إلى إعادة عرض نسخة مكررة، من مهرجان الفنون الأوليمبية لعام 1984.

وهذا الأوليمبياد الثقافي مميز، ويدور تساؤل: ألا يمكننا العودة إلى مهرجان الفنون المتسم بمزيد من الود ؟ ذلك لأنه الجانب الوحيد من دورة الألعاب الأوليمبية، الذي لا يحتاج إلى تسييس أو إضفاء الجانب التجاري عليه، وبلغت ميزانيته 20 مليون دولار لعام 1984، وقدمت صحيفة لوس أنجليس تايمز تبرعا بقيمة خمسة ملايين دولار باعتبارها الراعي الرئيسي، كما جاءت خمسة ملايين أخرى من مبيعات التذاكر، بينما قدم الأوليمبياد الباقي، واستخدم فيتزباتريك كل هذه الأموال بالشكل الذي يراه مناسبا.

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