حبس شخصين بإدارة شركة دون ترخيص لإلحاق العمالة بالخارج بالعجوزة

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أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس شخصين لاتهامهما بإدارة شركة "دون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج في العجوزة 
تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع شخصين لاتهامهما بإدارة شركة "دون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج في العجوزة


ضبط شخصين
 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتصاريح العمل قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج والمدير المسئول بذات الشركة "لهما معلومات جنائية").. بإدارة شركة "دون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج والكائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، ومزاولتهما نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب على راغبى الحصول على عقود عمل بالخارج وإيهامهم على خلاف الحقيقة بقدرتهما على تسفيرهم للعمل خارج البلاد نظير تحصلهما منهم على مبالغ مالية. 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبطهما وضُبط بداخل الشركة (جوازات سفر وصور جوازات سفر لراغبى العمل بالخارج - طلبات توظيف لراغبى العمل بالخارج - دفتر إيصالات إستلام مبالغ نقدية – 2 هاتف محمول وجهاز كمبيوتر محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد ذلك النشاط"). 
بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه. 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

الادارة العامة لتصاريح العمل أكدت معلومات وتحريات إلحاق العمالة بالخارج إدارة البحث الجنائي تباشر النيابة العامة بدون ترخيص

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