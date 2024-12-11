جامعة جنوب الوادي تطلق مشروع اكساب طلاب الجامعة مهارات القرن 21

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رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي

 

اعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي انطلاق فعاليات مشروع اكساب طلاب الجامعة مهارات القرن 21 بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء والذي يتضمن مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية التي تساهم في تطوير قدرات الطلاب وتنمية حصيلتهم المعرفية في مجال تكنولوجيا المعلومات.


واضاف عكاوي ان الدورات تتضمن مقدمة في الامن السيبراني  ، اساسيات الامن السيبراني، انترنت الاشياء  والتحول الرقمي، اساسيات الشبكات، مقدمة في علم البيانات، تكنولوجيا المعلومات، القرصنة الاخلاقية 
تضم اللجنة التنفيذية للمشروع  الدكتور احمد حلمي  مدير مركز التعليم الالكتروني، الدكتور عماد علي  عميد كلية الحاسبات والمعلومات ومستشار رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات، الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة، احمد حمدي مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

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