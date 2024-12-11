واعظات الأوقاف بقافلة دعوية متميزة للتوعية بمكارم الأخلاق في مدارس شمال سيناء

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واعظات وزارة الأوقاف
واعظات وزارة الأوقاف

قادت واعظات وزارة الأوقاف أولى القوافل الدعوية المخصصة لمحافظة شمال سيناء، بهدف توعية الطالبات بقيم الإسلام السمحة ومكارم الأخلاق. وجاءت هذه القافلة ضمن خطة الوزارة لتعزيز دور الواعظات في نشر القيم النبيلة، وغرس المبادئ الأخلاقية في نفوس الأجيال الصاعدة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية في المحافظة.  

شهدت القافلة بداية يوم دراسي مميز، إذ شاركت الواعظات في طابور الصباح بمدارس العريش للبنات، وقدمن كلمات مؤثرة تناولت موضوعات بر الوالدين، واحترام الكبير، وحب الوطن، والمحافظة عليه. كما تم التركيز على أهمية العلم والتعلم، وخطورة التنمر على العلاقات الاجتماعية والنفسية، مع تأكيد ضرورة التصدي لهذه الظاهرة السلبية.  

استهدفت القافلة عددًا من المدارس الإعدادية والثانوية للبنات، منها مدرسة خديجة بنت خويلد الإعدادية، ومدرسة الألفي الثانوية، ومدرسة أسماء بنت أبي بكر الإعدادية والثانوية للبنات. وتخلل اليوم الدراسي تقديم برامج توعية ركزت على أهمية الاجتهاد في طلب العلم، واستغلال الوقت بشكل مثمر، والحفاظ على الأخلاق في التعامل مع الآخرين.  

عقدت القافلة ثلاث ندوات حوارية داخل المدارس، تم من خلالها مناقشة قضايا تهم الطالبات مثل الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيره على التحصيل العلمي والعلاقات الأسرية. كما شجعت الواعظات الطالبات على استثمار أوقاتهن في التعلم وفعل الخير، واتباع القدوة الحسنة في حياتهن اليومية.  

شهدت الفاعليات تفاعلًا إيجابيًا من الطالبات، إذ شاركن في طرح الأسئلة والإجابة على مسابقات دينية وثقافية متنوعة. وأعربت الطالبات عن سعادتهن بهذه الزيارة التي أضافت لهن الكثير من المعرفة والتوجيه، معربين عن تطلعهن لاستمرار هذه المبادرات التي تمزج بين التوعية الدينية والتربوية.  

في ختام القافلة، أعربت إدارات المدارس والمعلمون عن شكرهم لوزارة الأوقاف المصرية والواعظات المشاركات في القافلة، مثمنين جهودهن في تقديم برامج توعية تربط الدين بالتعليم والأخلاق. وأكدوا أهمية تكرار هذه القوافل التي تسهم في بناء جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات بعقل مستنير وأخلاق رفيعة.

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