بسبب انقلاب سيارة..تعطل الحركة المرورية بالطريق الزراعي بالقليوبية

شهد طريق مصر الإسكندرية الزراعي أعلى كوبري بنها، حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بمواد غذائية، وحُرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

ودفعت الأجهزة الأمنية بمعداتها لإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها أمام المواطنين.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بمواد غذائية بطريق مصر الإسكندرية الزراعي، أعلى كوبري بنها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بمعدات لإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بسهولة ويسر أمام المواطنين