أوقاف كفر الشيخ تدشن مبادرة «عودة الكتاتيب» لإحياء التراث وبناء الإنسان

أخبار مصر
أوقاف كفر الشيخ ومبادرة
أوقاف كفر الشيخ ومبادرة عودة الكتاتيب

دشنت مديرية أوقاف كفر الشيخ، مبادرة «عودة الكتاتيب» بقرية القصابي، وعزبة الباب بمركز سيدي سالم، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبالتنسيق مع محافظة كفر الشيخ تحت رعاية اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بحضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل الوزارة، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية، وممثلين عن محافظة كفر الشيخ، وعدد من الإعلاميين والصحفيين.  

افتتحت المديرية كُتَّاب «حق تلاوته» بقرية القصابي بإشراف الشيخ محمد عبد الكريم نشوان، وكُتًَاب «الفرقان» بعزبة الباب بإشراف الشيخ محمد طلال. وأشاد وكيل وزارة الأوقاف بجهود أهالي سيدي سالم وقيادات الدعوة في دعم المبادرة وإنجاحها، مؤكدًا أن هذه القرى تقدم نموذجًا وطنيًّا يُحتذى به في التعاون بين المؤسسات الدينية والمجتمعية. كما أوضح أن المبادرة تأتي ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، التي تهدف إلى استعادة الدور التربوي للكتاتيب في تعزيز قيم القرآن الكريم ومبادئ الإسلام السمحة.  

أكد الشيخ معين رمضان يونس أن المبادرة تهدف إلى بناء الشخصية المصرية على أسس من الأخلاق الرفيعة، وتعميق معاني الدين والانتماء للوطن. وأوضح أن الكتاتيب صروحٌ تعليمية وتربوية، تقوم بدورٍ محوريٍّ في مواجهة الأفكار المتطرفة والتحديات الفكرية التي تهدد الهوية الوطنية. وأضاف أن المبادرة تسعى لإحياء اللغة العربية في نفوس الأجيال الجديدة، كونها لغة القرآن الكريم وأساس الهوية القومية. وأكد أن الكتاتيب الحديثة تعتمد على تقنيات تعليمية متطورة، ما يجعلها تجمع بين الأصالة والمعاصرة في آن واحد؛ مسايرة وتلبية لاحتياجات العصر.  

أشار وكيل الوزارة إلى أن انطلاق المبادرة من كفر الشيخ يمثل البداية لانتشارها في مختلف قرى ومدن المحافظة. وشدد على أهمية تعميم نموذج "الكتاب العصري" ليصبح حاضرًا في كل قرية، إذ يسهم في زراعة القيم النبيلة، وحفظ الهوية، وبناء الأجيال القادمة بصورة صحيحة، داعيا كل الجهات المعنية دعم المبادرة لتحقيق أهدافها المنشودة. واختتم حديثه بالدعاء أن يحفظ الله مصر، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف الإعلاميين والصحفيين الهوية الوطنية أوقاف كفر الشيخ عودة الكتاتيب

مواد متعلقة

واعظات الأوقاف بقافلة دعوية متميزة للتوعية بمكارم الأخلاق في مدارس شمال سيناء

عقب انتهاء مسابقة القرآن الكريم.. جولة للمشاركين داخل "مسجد مصر" (صور)

وزير الأوقاف: أرض الكنانة ترى في المتسابقين سُرج النور وأقباس الحكمة

بدء الجلسة الختامية للمسابقة العالمية الحاديةوالثلاثين للقرآن الكريم الجديدة..بحضور وزير الأوقاف

رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة يعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة تطوير الخدمات الصحية والعلاجية

وزير الأوقاف يفتتح مسجد سيدي علي الخواص مع عدد من المسؤلين

"الأزهري" يودع ضيف شرف المسابقة الدولية للقرآن الكريم وزير الأوقاف الجيبوتي

إقامة معرض لإصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةعلى هامش المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الأكثر قراءة

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

"كلاسيكو الأبطال".. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس يلا شوت بلس اليوم في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت برشلونة LIVE.. مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا

شاهد بالبث المباشر برشلونة اليوم.. مشاهدة بوروسيا دورتموند × برشلونة بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت Man City.. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة بوروسيا دورتموند × برشلونة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

شاهد مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة بث مباشر مجانا.. مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة | دوري أبطال أوروبا