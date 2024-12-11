تفاصيل لقاء رئيس جامعة أسيوط مع استشاري جراحة المخ والأعصاب بجامعة كوبيو بفنلندا

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الاربعاء الدكتورة سوزانا رانتالا استشاري جراحة المخ والأعصاب، بجامعة كوبيو، بشرق فنلندا، وذلك في إطار زيارتها العلمية لجامعة أسيوط؛ للمشاركة في عدد من الفعاليات العلمية، والطبية؛ المعنية بمجال طب، وجراحة الأعصاب، وتبادل الخبرات حول أحدث التقنيات، وبروتكولات العلاج المُتبعة في هذا المجال.

وتُعد هذه الزيارة؛ الثانية من نوعها، من الجانب الفنلندي، والتي تتم فى إطار برتوكول التعاون المشترك بين جامعة أسيوط، متمثلة في قسم جراحة المخ والأعصاب، وجامعة كوبيو، بشرق فنلندا، والمُدرجة تحت برنامج إيراسموس بلس (Erasmus+)، الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي تم إبرامه في ديسمبر 2022م، ومستمر حتى يوليو 2025.

حضر اللقاء؛ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، والدكتور محمد عبدالباسط خلاف مدير مستشفى الأمراض العصبية والنفسية، وجراحة المخ والأعصاب، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفي الجامعي الرئيس، والدكتور أحمد عبدالحميد المدرس بقسم جراحة المخ والأعصاب، ومنسق اتفاقية إيراسموس (Erasmus).

وخلال اللقاء، أثني الدكتور المنشاوي؛ علي حرص الجانب الفنلندي علي استمرار التعاون، ومواصلة التنسيق مع الجامعة علي مختلف الأصعدة العلمية، والطبية؛ للوقوف علي أحدث المستجدات، والتقنيات العلاجية المتقدمة في أمراض المخ، والأعصاب، وتبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا المتقدمة بين الطرفين، مُرحبًا في ذلك بكافة الشراكات، والاتفاقيات التي تُسهم في توطيد العلاقات مع الجامعات الأجنبية، والاستفادة من معارفها، وخبراتها المُستحدثة؛ بما ينعكس علي تطوير مستوى الخدمات المقدمة؛ للمرضي المترددين علي المستشفيات الجامعية، وتحسين كافة أوجه الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور المنشاوي على إن جامعة أسيوط تمتلك مدينة طبية متكاملة، متعددة التخصصات الطبية، وتقدم خدمات طبية رائدة، وفريدة من نوعها لكافة المرضى، في أصعب، وأعقد التخصصات الطبية، فضلًا عن التعليم الطبي المتميز لشباب الأطباء، ومشيرًا إلى تحقيق الجامعة إنجازات كُبرى في تطوير مستشفياتها الجامعية؛ سواء على مستوى التطوير، والإحلال، أو إنشاء مستشفيات جديدة، لافتًا إلى أن برنامج إيراسموس؛ يدعم أعمال التطوير في التعليم العالي بالدول الشريكة، وتشجيع التعاون بين المؤسسات، من خلال؛ تبادل الخبرات فيما بينها، وبذلك يعد أكبر برنامج للتعاون العلمي الدولي بالاتحاد الأوروبي.

ومن جهتها، أعربت الدكتورة سوزانا رانتالا؛ عن بالغ تقديرها لتواجدها في رحاب جامعة أسيوط، والمشاركة في فعاليات متعددة في مجال جراحة المخ، والأعصاب، وخاصةً جراحة المخ والأعصاب للأطفال، والتعامل مع الحالات حديثة الولادة، ذات العيوب الخلقية، وهو ما يمثل فرصة للاستفادة، والتعرُّف علي بروتكولات جديدة في العلاج.

وأفاد الدكتور أحمد عبدالحميد إن زيارة الجانب الفنلندي ممتدة خلال الفترة من 8 إلي 13 من ديسمبر، وتضمنت مشاركة الدكتورة سوزانا رانتالا في ندوة علمية، قدّمت خلالها محاضرة عن "استخدام التخطيط الفسيولوجي أثناء عمليات جراحة المخ والأعصاب"، واستعرضت كيفية إجراء العمليات شديدة الدقة؛ لاستئصال الأورام، مع الحفاظ علي الوظائف الحيوية للمريض، فضلًا عن مشاركتها في عدد من العمليات الجراحية، والأنشطة اليومية بالقسم