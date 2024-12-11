أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين الإسباني لويس جارسيا مديرًا فنيًا للمنتخب الأول، وذلك لقيادة الفريق في بطولة كأس الخليج (خليجي 26) في دولة الكويت، وذلك خلفًا لمواطنه بارتولومي ماركيز لوبيز الذي تم إعفاءه من منصبه.

تعيين الإسباني لويس جارسيا مديرًا فنيًا للمنتخب القطري

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد القطري لكرة القدم أن الإسباني لويس جارسيا أعرب عن امتنانه للاتحاد القطري لكرة القدم على إتاحة الفرصة له لقيادة المنتخب الأول في منافسات خليجي 26، التي تنطلق يوم 21 ديسمبر الجاري في الكويت، لافتًا إلى الأثر الإيجابي الذي تركه مواطنه ماركيز لوبيز خلال قيادته للمنتخب في الفترة الماضية.

وسبق للإسباني جارسيا أن درب في فترات سابقة عدة أندية، من بينها فريق إسبانيول إلى جانب أنه عمل مساعدا لمواطنه ماركيز لوبيز خلال توليه مسؤولية تدريب المنتخب القطري في الفترة الماضية.

ووجه الاتحاد الشكر للمدرب ماركيز لوبيز على الفترة الماضية، حيث تمكن من قيادة المنتخب للظفر بلقب كأس آسيا 2023 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تولى المهمة في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2023 خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.