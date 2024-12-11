‏الخارجية الأمريكية: بلينكن سيتوجه اليوم إلى الأردن وتركيا لإجراء محادثات بشأن سوريا

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بوابة الفجر

قالت وزارة ‏الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجه اليوم إلى الأردن وتركيا لإجراء محادثات بشأن سوريا.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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