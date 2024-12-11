يعود فريق باير ليفركوزن إلى التركيز في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) حيث يسعى الفريق إلى مواصلة سلسلة انتصاراته التي وصلت لست مباريات في كافة المسابقات، عندما يخوض آخر مباراتين له خلال هذا العام، أمام أوجسبورج وفرايبورج.

ليفركوزن يسعى إلى مواصة الانتصارات بعد الفوز على إنتر ميلان

وتظل معنويات الفريق مرتفعة بعد الفوز على إنتر ميلان الإيطالي 1 / صفر أمس الثلاثاء، وهو الفوز الذي قفز بالفريق للمركز الثاني في مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية.

وأصبح ليفركوزن في وضع جيد لحجز أحد المراكز التي تؤهل مباشرة لدور الـ16 قبل خوض آخر مباراتين من هذا الدور في يناير/كانون الثاني أمام أتلتيكو مدريد وسلافيا براغ التشيكي.

وسجل نوردي موكيلي الهدف في الدقيقة الأخيرة من المباراة أمام بطل إيطاليا، الذي لم يخسر ولم تستقبل شباكه أي هدف في المباريات الخمس الماضية بالبطولة.

وجاء انتصار ليفركوزن، بقيادة مدربه تشابي ألونسو، بعد أسبوع من الفوز على بايرن ميونخ بهدف نظيف في كأس ألمانيا.

وكان ليفركوزن توج بلقب الدوري الألماني الموسم الماضي دون خسارة أي مباراة، ولكنه تعثر في بعض الأوقات مطلع الموسم الجديد، من بين ذلك الخسارة برباعية نظيفة أمام ليفربول، وبعدها تعادل 1/1 مع بوخوم متذيل جدول ترتيب الدوري الألماني، وذلك قبل فترة توقف الدوري، بسبب أجندة المباريات الدولية، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

ولكن منذ ذلك الحين، قدم الفريق عروضا جيدا، ومع استئناف المسابقات المحلية فاز الفريق بكل مبارياته ولم يكتف بعد.

وقال جيريمي فريمبونج: "نحن حريصون على تحقيق المزيد من الانتصارات".

وأضاف:"عندما تفوز بمباراة تدخل المباراة التالية بحافز وثقة. عندما تفوز تكون روح الفريق جيدة. الكل يصبح سعيدا".

وتحدث المدافع جوناثان تاه عن "أداء ناضج للغاية" وأثنى ألونسو على جهود الفريق بشكل عام والذي وصل لقمته مؤخرا.

وقال ألونسو:" نحن سعداء بالأداء والنتيجة أمام هذا الفريق الكبير. لدينا استقرار جيد، وهيكل جيد وتفادينا فقدان الكرة بشكل سهل بقدر الإمكان".

وقال تاه إنهم يريدون أن ينهوا مهمتهم في أوروبا في يناير، والتأهل للأدوار الاقصائية، ويرى الفريق أيضا أنه لم يخرج من سباق التتويج بلقب الدوري، رغم أنه يحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، بفارق سبع نقاط خلف بايرن ميونخ.

ويشبه أداء باير ليفركوزن الآن الموسم الماضي، كما أن الفريق يسجل أهدافا متأخرة للغاية مجددا - مثلما حدث أمس الثلاثاء مع موكيلي، المعار من باريس سان جيرمان، ومر ببداية صعبة ومشاكل إصابات، لكنه الآن بدأ يجد مستواه.