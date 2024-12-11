الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يعقد اجتماعًا بلجنة السنة والسيرة النبوية

أخبار مصر
الأمين العام لمجمع
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

عقد الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اجتماعًا بلجنة السنة والسيرة النبوية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، وعضوية كل من: الأستاذ الدكتور مصطفى أبو عمارة، أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ والأستاذ الدكتور جاد الرب أمين عبد المجيد، عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق؛ والأستاذ الدكتور صبحي عبد الفتاح السيد ربيع، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر؛ والأستاذ الدكتور أحمد رزق درويش محمد، مدرس الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة؛ والأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح حافظ الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر؛ والأستاذ الدكتور أحمد نبوي أحمد مخلوف، أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر؛ والأستاذ الدكتور عبد الرحمن رمضان عبد الحميد، أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.  

في بداية اللقاء رحب الأمين العام بالسادة العلماء الأجلاء، مثمنًا جهودهم الكبيرة في خدمة السنة والسيرة النبوية المشرفة وقضايا الإسلام والمسلمين، مؤكدًا أهمية استمرار عقد المجالس الحديثيَّة بصورة دوريَّة ومنتظمة؛ لتعم الفائدة على العامة رجالًا ونساءً بقراءة كتب الحديث النبوي الشريف وعلى رأسها «صحيح البخاري»، مع استكمال باقي كتب الحديث، مشيرًا إلى أهمية تخصيص مسارات أخرى لشرح الجوانب الأخلاقيَّة والفقهيَّة والبيانيَّة للأحاديث النبوية المشرفة.  

وقد وجّه الأمين العام بالبدء في عقد المجالس الحديثية الكبرى في المحافظات بدءًا بمسجد "سيدي أحمد البدوي" بمدينة طنطا، مع التركيز على قراءة "الأربعين النووية"، داعيًا إلى الاهتمام بنشر فقه الحديث والشمائل النبوية، مع تبسيط الشروح؛ لضمان استفادة أكبر عدد من المسلمين من هذه المجالس.  

من جهته، أشاد الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم بدور لجنة السنة والسيرة النبوية في خدمة الأصل الثاني للشريعة الإسلامية، مؤكدًا أهمية نشر المجالس الحديثية على نطاق واسع، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تعد وسيلة فعالة للوصول إلى مختلف الشرائح المجتمعية.

أحمد عمر هاشم الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي السيرة النبوية هيئة كبار العلماء جامعة الأزهر بالقاهرة دكتور أحمد عمر هاشم عميد كلية الدراسات الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء

مواد متعلقة

الأوقاف تنظم المسابقة الثقافية البحثية الكبرى بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم

أوقاف كفر الشيخ تدشن مبادرة «عودة الكتاتيب» لإحياء التراث وبناء الإنسان

واعظات الأوقاف بقافلة دعوية متميزة للتوعية بمكارم الأخلاق في مدارس شمال سيناء

عقب انتهاء مسابقة القرآن الكريم.. جولة للمشاركين داخل "مسجد مصر" (صور)

وزير الأوقاف: أرض الكنانة ترى في المتسابقين سُرج النور وأقباس الحكمة

بدء الجلسة الختامية للمسابقة العالمية الحاديةوالثلاثين للقرآن الكريم الجديدة..بحضور وزير الأوقاف

رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة يعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة تطوير الخدمات الصحية والعلاجية

وزير الأوقاف يفتتح مسجد سيدي علي الخواص مع عدد من المسؤلين

الأكثر قراءة

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

"كلاسيكو الأبطال".. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس يلا شوت بلس اليوم في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت برشلونة LIVE.. مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا

شاهد بالبث المباشر برشلونة اليوم.. مشاهدة بوروسيا دورتموند × برشلونة بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت Man City.. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة بوروسيا دورتموند × برشلونة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

شاهد مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة بث مباشر مجانا.. مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة | دوري أبطال أوروبا