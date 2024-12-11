المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يعلن عن إعادة افتتاح سفارة قطر في سوريا قريبا

أعلن الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن دولة قطر ستعيد افتتاح سفارتها في الجمهورية العربية السورية الشقيقة قريبا بعد إكمال الترتيبات اللازمة.

وأكد الدكتور الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذه الخطوة تأتي تعزيزا للعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تعكس دعم دولة قطر الثابت للشعب السوري الشقيق، الذي يتطلع لبناء دولته على أسس العدالة والسلام والاستقرار والازدهار.

وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن إعادة افتتاح السفارة ستعزز التنسيق مع الجهات المعنية، لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة قطر للشعب السوري حاليا عبر الجسر الجوي.