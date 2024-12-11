عاجل - اعرف الإجازات الرسمية في شهر يناير 2025

أخبار مصر
الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية في شهر يناير 2025

مع اقتراب نهاية السنة، يبحث كثيرٌ من المواطنين، عن موعد الإجازات الرسمية لشهر يناير في العام الميلادي الجديد 2025.

وفي التقرير التالي نستعرض إجازات شهر يناير 2025 الرسمية:-

  • 7 يناير 2025 يوم الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
  • 25 يناير يوم السبت بمناسبة ثورة 25 يناير.

إذ تبدأ أول إجازة رسمية يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم إجازة ثورة 25 يناير تحل يوم سبت في العام الجديد وهو عطلة أسبوعية.

ووفق أجندة الإجازات الرسمية 2025 والعطلات الأسبوعية، فإنّ هناك عدد 4 مناسبات رسمية يحل موعدها في أيام الراحة الأسبوعية للقطاع الحكومي "جمعة أو سبت"، من إجمالي 13 مناسبة رسمية، وتأتى أبرز المناسبات والتي يحصل فيها الموظفون على إجازة هي الآتي:-

  • إجازة ثورة 25 يناير والتي من المقرر أن تحل يوم سبت.
  • إجازة عيد تحرير سيناء 25 إبريل ومن المقرر أن تحل يوم جمعة
  • أول أيام عيد الأضحى يوم 6 يونيو ويحل يوم جمعة.
  • ثاني أيام عيد الأضحى 7 يونيو ويحل يوم سبت.
     
اجازات رسمية يناير 2025 عيد الميلاد المجيد ثورة 25 يناير أجندة الإجازات عطلة أسبوعية تحرير سيناء عيد الاضحى القطاع الحكومى العطلات الرسمية

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل - رئيس الوزراء: نهدف لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة

عاجل - سوريا ما بعد بشار الأسد.. خريطة النفوذ الجديدة تكشف عن سيناريو صادم للسوريين والمنطقة

عاجل.. الاتحاد الاسباني يعلن إيقاف هانز فليك

عاجل - الحكومة: المتهرب من كشف تعاطي المخدرات كمن ثبتت إيجابية عينة تعاطيه

تعرف على موعد عرض الحلقة 3 و4 من مسلسل "ساعته وتاريخه"

محمد صلاح: حلمي طولان الأفضل لخلافه جوميز داخل الزمالك

اللقاء الأخير.."الوثائقية" تطرح الجزء الثاني من حلقة محمد رحيم