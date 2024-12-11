بسبب الخلافات الزوجية.. إصابة مدير مدرسة بألة حادة بقريه البجلات بالدقهلية

أصيب مدير مدرسة اللواء سعد الشربيني بقرية الجبلات بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية في زراعه بأله حاده عقب مشاجرة وقعت بينه وبين آخرين.



حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بلاغ بوقوع مشاجرة بقريه البجلات تحديدا في مدرسة اللواء سعاد الشربيني الابتدائيه من قبل بلطجيه بسبب خلافات زوجيه مما ادي لإصابه خ. ب مدير المدرسه قامت طليقته بتحريض بلطجيه للتعدي عليه داخل المدرسه مما ادي لاصابته في زراعه بأله حاده.

حيث قامت وحده مباحث منيه النصر بالقبض علي الجناه داخل المدرسه، وجاري عمل المحضر الازم للعرض علي النيابه العامه ونقل المصاب للمستشفي وجاري المتابعة